07 Августа 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Якутии мэр пожаловался в полицию на журналистов, задававших ему вопросы про состояние дорог

В Якутии журналистов местного телеканала задержали после того, как они задали мэру Вилюйска вопрос о состоянии дорог.

"Мы проводили опрос жителей Вилюйска о состоянии дорог. К нам подошел участковый и сообщил, что на меня и видеооператора поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города Нюргустана Афанасьева и попросил пройти с ним в отделение полиции. Мы согласились и спросили о причине задержания", - рассказывает корреспондент телеканала "Якутия 24" Евгений Тойтонов на сайте компании.

По его словам, съемочная группа 16 июля посетила городскую администрацию для беседы с мэром Вилюйска.

"С самого начала мэр был настроен не давать нам комментарии, запрещал его снимать, начал отвечать агрессивно", - рассказал Тойтонов.

Как сообщил журналист телеканала, после вопроса о дорожных работах, проводимых в Вилюйске, Афанасьев вытолкал съемочную группу за дверь.

Команда телеканала отправилась проводить опрос среди горожан по заданию редакции, а затем выяснилось, что мэр Вилюйска обратился с заявлением в полицию.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Хакасии. Журналисты пришли к главе одного из районов Сергею Зайцеву с вопросами о коррупции в администрации. Отвечать на них чиновник не стал и попытался в грубой форме вытолкать съемочную группу из кабинета. За это на него завели уголовное дело  по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

Что касается мэра Вилюйска, то он, видимо, человек достаточно восприимчивый к критике. Например, он обиделся на шутку КВНщика в новогоднем представлении и подал иск в суд. До суда стороны пришли к мировому соглашению, по которому артист должен был извиниться за шутку публично. "Заявляю, что Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам и в нашем городе нет бродячих собак", - опроверг свое выступление артист.

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В Якутии мэр пожаловался в полицию на журналистов, задававших ему вопросы про состояние дорог

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Теги: якутия, вилюйск, журналисты, съемочная группа



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