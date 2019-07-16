07 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Качели травма Ноябрьск (2019) | Фото: vk.com/milostinsk?_smt=profile%3A2

В Ноябрьске девочка, качаясь на качелях, переломала руки

В сети появилось видео из Ноябрьска, на котором девочка, качаясь на качелях, получает серьёзную травму, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На коротком видео, появившемся в сети 15 июля, изображена качавшаяся на качелях девочка. Сильно раскачавшись, пострадавшая упала и пролетела несколько метров.

Итог – переломы и правой, и левой плечевой костей, сообщает "Север-пресс". Шокирующий случай произошёл ещё 1 июля. Сейчас пострадавшая уже выписана из больницы и продолжает лечиться у травматолога амбулаторно.

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В Ноябрьске девочка, качаясь на качелях, переломала руки

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Теги: качели, травма, плечи



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Развитие сюжета:

Ранее 16.07.2019 15:25 Мск Прокуратура взялась проверить, соответствует ли ГОСТу детская площадка в Ноябрьске, где девочка сломала руки

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