В Ноябрьске девочка, качаясь на качелях, переломала руки

В сети появилось видео из Ноябрьска, на котором девочка, качаясь на качелях, получает серьёзную травму, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На коротком видео, появившемся в сети 15 июля, изображена качавшаяся на качелях девочка. Сильно раскачавшись, пострадавшая упала и пролетела несколько метров.

Итог – переломы и правой, и левой плечевой костей, сообщает "Север-пресс". Шокирующий случай произошёл ещё 1 июля. Сейчас пострадавшая уже выписана из больницы и продолжает лечиться у травматолога амбулаторно.