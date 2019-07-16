Свердловский облсуд пояснил, почему бизнесмен из "списка Титова" Капчук не сможет участвовать в довыборах в Госдуму

Свердловский областной суд рассмотрел административный иск бизнесмена из "списка Титова" Сергея Капчука к избирательной комиссии региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, истец оспаривал постановление комиссии от 8 июля об отказе в регистрации его кандидатом на дополнительные выборы в депутаты Государственной думы РФ от "Партии Роста" по Серовскому одномандатному округу. Капчук указывал, что избирком необоснованно пришел к выводу об отсутствии у него пассивного избирательного права - то есть права избираться в органы государственной власти.

В мае этого года Сергей Капчук был признан виновным в крупном мошенничестве, но в связи с амнистией в честь 55-й годовщины Победы этим же приговором был освобожден от наказания. В своем иске к избиркому бизнесмен ссылался на часть 2 статьи 86 УК РФ, где указывается, что гражданин, освобожденный от наказания, считается несудимым. В связи с этим он считал, что комиссия необоснованно вынесла постановление об отказе в регистрации его кандидатом.

"В своих доводах представитель избирательной комиссии ссылался на то, что постановление вынесено законно и на основании предоставленных Капчуком данных. Отсутствие пассивного избирательного права у административного истца связано с фактом вынесения обвинительного приговора, которым он был признан виновным в тяжком преступлении, а значит, быть кандидатом может только по истечении 10 лет с момента вынесения приговора. В своем решении комиссия исходила из требований к кандидату, изложенных в избирательном законодательстве, положения же статьи 86 УК РФ исключают только уголовно-правовые последствия", - пояснили в областном суде.

В итоге, выслушав все доводы по делу, суд отказал Капчуку в его требованиях. При этом решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ в пятидневный срок.