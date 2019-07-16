07 Августа 2020
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Общество В России
Елена Малышева (2018) | Фото:instagram.com/malysheva.live

Елена Малышева запустит новый проект, в котором люди будут худеть

Телеведущая Елена Малышева продолжает успешно монетизировать свое имя. Она давно уже продает так называемую "диету Малышевой", а теперь запускает в Instagram проект "Сбрось лишнее!". Чтобы рассчитывать на приз по итогам похудения – надо подписаться на аккаунт "диеты".

В комментариях у ведущей спрашивают, можно ли, например, на диете сидеть онкобольным. "У нас просто правильное питание. И все. Ну, если есть сомнения поговорить с вашим врачом", - отвечает Елена. Хотя – по-хорошему – поговорить с врачом нужно любому участнику проекта, и об этом доктор (а Малышева – доктор) тоже должен предупредить свою аудиторию.

К самой себе Малышева применяет весьма жестокие методы. Например, в прошлом году она экстремально быстро худела, очень сильно ограничивая свой рацион – вплоть до голодания.  

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Елена Малышева запустит новый проект, в котором люди будут худеть

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Теги: елена малышева, диета малышевой, питание, зож, голодание



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