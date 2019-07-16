07 Августа 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

В Кремле отреагировали на сообщения о готовящейся дезинформации против окружения Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о готовящейся западными спецслужбами масштабной кампании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к Владимиру Путину.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России и руководстве Минобороны. Фейковую информацию планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций.

В Кремле заявили, что не исключают продолжения информационной кампании против президента России.

Песков при этом отметил, что детальной информацией не располагает. Путину, по его словам, об этом не докладывали, передает РБК.

Напомним, отмечалось, что может повториться сценарий "Панамагейта": искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом НКО. Затем фейк-ньюс подхватывают СМИ, новости становятся поводом для ужесточения санкций.

В 2016 году международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных "панамского архива". В нее попали более 6 тыс. физических и юридических лиц из России.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на Западе и в РФ консорциум международных расследований готовит вброс информации, неприкрытую "заказуху" о семье президента РФ, друзьях его детства.

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В Кремле отреагировали на сообщения о готовящейся дезинформации против окружения Путина

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, дезинформация



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