Дело о страшной аварии на Фурманова в Екатеринбурге передано в суд: виновника могут посадить на 12 лет

Направлено в суд уголовное дело жителя Екатеринбурга Владимира Пузырева, обвиняемого в страшной аварии на улице Фурманова. Ему грозит серьезный тюремный срок.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября прошлого года: водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Пострадавшие получили тяжелые травмы. Водитель был арестован. Позже выяснилось, что он ездил по поддельному удостоверению.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Пузыреву вменяется пункт "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц), пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и часть 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Сейчас расследование завершено, дело направлено в Ленинский районный суд. Санкция части 3 статьи 111 предусматривает до 12 лет лишения свободы, санкция части 1 статьи 213 - до пяти лет колонии, а санкция части 3 статьи 327 - исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, недавно Владимиру Пузыреву вновь изменили меру пресечения. Со свободы он отправился обратно за решетку.