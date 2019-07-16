07 Августа 2020
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Происшествия В России Москва
Екатерина Стриженова (2016) | Фото:instagram.com/strizhenovae

В автомобиль телеведущей Екатерины Стриженовой въехал грузовик

Звезда программы "Доброе утро" на Первом канале, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о ДТП, произошедшем с ее автомобилем, когда водитель вез артистку на ранний утренний эфир.

В Instagram Екатерина пишет: "Еду я сегодня на эфир (вернее я сплю на заднем сидении ,меня везёт водитель, на часах 3ч50 мин утра).И вдруг прямо над головой сильный скрежет - в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг...Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!!!!" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В комментариях поклонники радуются за любимую ведущую: "Доброе утро, милая Екатерина! Слава Господу Богу, что всё хорошо для всех закончилось, не говоря о стрессе...", "Согласна с Вами Екатерина! Забываем мы в суете, крутимся, вертимся, некогда остановится и полюбоваться жизнью!!! А ведь она так прекрасна!!!".

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В автомобиль телеведущей Екатерины Стриженовой въехал грузовик

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Теги: екатерина стриженова, дтп, грузовик



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