07 Августа 2020
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вода размыла дорогу, вода вышла из берегов (2019) | Фото: vk.com/wall-147752574_1833

В Прикамье ливни отрезали от внешнего мира шесть деревень

В Прикамье из-за сильных дождей сразу несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Ливень привел к тому, что вода вышла из берегов и размыла грунтовую автодорогу "Буб — Инвенцы"

"Без транспортного сообщения осталось шесть населенных пунктов, 57 жилых домов. Численность населения 196 человек, в том числе 44 ребенка", - сообщили Накануне.RU в администрации Сивинского района.

Без дороги из-за ливня остались деревни Инвенцы, Саначи, Черноусово, Антипино, Побоище, Калмыцкий. На место выехал глава района Юрий Кабанов и его заместитель.

По некоторым данным, в районе могут ввести режим ЧС.

В МЧС призывают жителей края соблюдать спокойствие и сообщают, что в районе уже ведутся восстановительные работы.

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В Прикамье ливни отрезали от внешнего мира шесть деревень

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Теги: дорога, дожди



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