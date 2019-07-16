В Прикамье ливни отрезали от внешнего мира шесть деревень

В Прикамье из-за сильных дождей сразу несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Ливень привел к тому, что вода вышла из берегов и размыла грунтовую автодорогу "Буб — Инвенцы"

"Без транспортного сообщения осталось шесть населенных пунктов, 57 жилых домов. Численность населения 196 человек, в том числе 44 ребенка", - сообщили Накануне.RU в администрации Сивинского района.

Без дороги из-за ливня остались деревни Инвенцы, Саначи, Черноусово, Антипино, Побоище, Калмыцкий. На место выехал глава района Юрий Кабанов и его заместитель.

По некоторым данным, в районе могут ввести режим ЧС.

В МЧС призывают жителей края соблюдать спокойствие и сообщают, что в районе уже ведутся восстановительные работы.