07 Августа 2020
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Общество Пермский край
прага (2011) | Фото: Накануне.ru

Туроператоры Перми готовы осенью отправлять туристов в Чехию

Начались продажи осенних туров с прямым перелётом Пермь – Прага. Туроператоры предлагают различные варианты отдыха, однако это идёт вразрез с текущим авиасообщением между странами – сейчас точно можно говорить только о вылетах до конца лета, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, утром 2 июля стало известно о запрете чешских властей на рейсы "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга и Жуковского (Москва) в Прагу, на несколько рейсов "Аэрофлота" в Прагу и на рейсы "Победы" в Карловы Вары. При этом ранее Минтранс России ограничил транзит для рейсов Прага – Сеул авиакомпании "Czech Airlines" через Сибирь (кратчайший путь). Собственно, чешские власти признались: ограничение для российских перевозчиков – "зеркальный ответ". Позже выяснилось, что существующий сценарий перевозок сохранят до конца лета - всё это время будут идти переговоры.

По данным систем бронирования у различных туроператоров, имеющих представительства в Перми, цены на осенний отдых в Чехии различны. Например, тур на двоих на семь ночей в Карловых Варах можно купить за 84,3 тыс. руб., он включает прямой перелёт Пермь – Прага, проживание, медицинскую страховку. Дата вылета – 18 сентября. Другой аналогичный вариант – недельный отдых на двоих в Праге с завтраками за 80 тыс. руб. за двоих, улететь можно также 18 сентября. И там, и там повезут пассажиров "Уральские авиалинии".

Отметим, на сайте перевозчика купить билеты на прямые сентябрьские рейсы в Прагу нельзя, однако "Уральскими" можно добраться в Прагу из соседнего Екатеринбурга. Цена перелёта туда-обратно начинается от 24 тыс. руб. на человека.

екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии(2018)|Фото: Накануне.ru

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Туроператоры Перми готовы осенью отправлять туристов в Чехию

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Теги: Прага, Чехия, Карловы Вары



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Развитие сюжета:

Ранее 30.07.2019 07:30 Мск "Уральские авиалинии" начали продавать билеты на прямой рейс Пермь – Прага

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