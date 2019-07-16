Полиция проверит инцидент с тигром в центре Иваново

Ситуацию с выскочившим на дорогу в центре Иваново тигром проверит полиция. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. "Информация, отраженная в видеоролике, размещенном в сети Интернет, зарегистрирована в установленном законом порядке, сотрудники полиции проводят проверку", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором видно, как тигр запрыгивает на капот стоящего в пробке автомобиля, дальше с ним пытается совладать молодой человек, вероятно, дрессировщик, но "большая кошка" своевольно хватает собственный поводок и уходит, за ней не слишком уверено следует хозяин.

В комментариях пользователи ругаются на владельца-дрессировщика и его цирковую труппу (если она существует). По данным сайта государственного цирка Иваново, сейчас заведение находится на каникулах.