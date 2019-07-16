07 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из реабилитационного центра сбежали пятеро подростков

В Екатеринбурге разыскивают пятерых подростков, сбежавших из реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сегодня в дежурную часть отдела полиции №6 поступило заявление от руководства социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на улице Реактивная. Администрация рассказала о самовольном уходе пяти воспитанников, которые 15 июля покинули учреждение и до настоящего момента не вернулись.

Известно, что сбежали Алексей Р., Александр К., Вячеслав П., Тимур П. и Парвиз П. Все 2004-2007 годов рождения.

сбежавшие подростки, розыск(2019)|Фото: 66.мвд.рф

На розыск ребят ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией об их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: (343) 356-42-06, 294-14-94 либо 02.

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В Екатеринбурге из реабилитационного центра сбежали пятеро подростков

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Теги: подростки, сбежали, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 17.07.2019 10:52 Мск Сбежавших из реабилитационного центра в Екатеринбурге подростков нашли около торгового центра

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