В Екатеринбурге из реабилитационного центра сбежали пятеро подростков

В Екатеринбурге разыскивают пятерых подростков, сбежавших из реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сегодня в дежурную часть отдела полиции №6 поступило заявление от руководства социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на улице Реактивная. Администрация рассказала о самовольном уходе пяти воспитанников, которые 15 июля покинули учреждение и до настоящего момента не вернулись.

Известно, что сбежали Алексей Р., Александр К., Вячеслав П., Тимур П. и Парвиз П. Все 2004-2007 годов рождения.

На розыск ребят ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией об их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: (343) 356-42-06, 294-14-94 либо 02.