В Амстердаме отложили решение по "скифскому золоту" минимум на полгода

07 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Скифское золото (2016) | Фото: m.ikrim.net

В Амстердаме отложили решение по "скифскому золоту" минимум на полгода

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

Как сообщает "Интерфакс", суд потребовал большей ясности по праву собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемым правом оперативного управления в соответствии с законодательством Украины.

С февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации.

14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Амстердаме отложили решение по "скифскому золоту" минимум на полгода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скифское золото, амстердам, суд, крым, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.09.2019 10:27 Мск Крым отправил в суд новые доказательства своих прав на скифское золото

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.03.2019 09:26 Мск В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте
Ранее 14.12.2016 21:16 Мск Амстердамский суд решил отдать коллекцию скифского золота Киеву

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров