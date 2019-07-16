В Амстердаме отложили решение по "скифскому золоту" минимум на полгода

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

Как сообщает "Интерфакс", суд потребовал большей ясности по праву собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемым правом оперативного управления в соответствии с законодательством Украины.

С февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации.

14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение.