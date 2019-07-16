07 Августа 2020
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Общество В России
квитанция за апрель (2016) | Фото:Накануне.RU

Госдума запретила передавать долги за ЖКУ коллекторам

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", которые запрещают передавать право взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги коллекторским агентствам.
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Депутаты отметили, что вопрос коммунальных услуг находится в компетенции Министерства по строительству и ЖКХ, а взыскание должно быть цивилизованным, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" вызвалась разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств для передачи коммунальных долгов россиян. На сегодня коллекторы взыскивают порядка 5% всей задолженности.

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Госдума запретила передавать долги за ЖКУ коллекторам

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Теги: Гослума, коллекторы, ЖКУ, коммунальные платежи



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2020 07:49 Мск Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

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Ранее 11.03.2019 11:50 Мск Законопроект, запрещающий передавать долги за ЖКХ коллекторам, внесен в Госдуму
Ранее 07.11.2018 07:40 Мск Долги россиян за ЖКХ могут передать коллекторам

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