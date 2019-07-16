Госдума запретила передавать долги за ЖКУ коллекторам

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", которые запрещают передавать право взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги коллекторским агентствам.

Депутаты отметили, что вопрос коммунальных услуг находится в компетенции Министерства по строительству и ЖКХ, а взыскание должно быть цивилизованным, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" вызвалась разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств для передачи коммунальных долгов россиян. На сегодня коллекторы взыскивают порядка 5% всей задолженности.