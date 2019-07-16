Фура с реквизитом Филиппа Киркорова съехала в кювет по дороге в Крым

Фура с реквизитом и концертным оборудованием поп-короля всея Руси съехала в кювет на мокрой дороге под Волгодонском. Накануне Филипп Киркоров давал концерт в этом городе, а уже в среду, 17 июля, он должен радовать поклонников в крымской Феодосии. Судя по всему, водитель фуры не справился с управлением на мокрой дороге и допустил выезд на обочину – в кювет. "Никто никуда не переворачивался, просто грузовик съехал в кювет", — заявил артист в комментарии "Говорит Москва". На кадрах, снятых проезжавшим мимо пользователем сети, видно, что фуру с обочины вытаскивает пожарный автомобиль.