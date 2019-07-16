07 Августа 2020
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Колчаковские части на привокзальной площади Екатеринбурга во время отступления. Июль 1919 г. (2019) | Фото: ГАСО (из группы ФБ &quot;Управление архивами СО&quot;)

Екатеринбург: 100 лет назад – белые отступают, сегодня – наступают "Царские дни"

Сегодня в Екатеринбург на фестиваль "Царские дни" прибывают участники крестного хода, епархия сообщает, что 17 и 18 июля 2019 года для перевозки паломников будет организовано движение дополнительных пригородных поездов из Екатеринбурга в Алапаевск и обратно. Плата за проезд с пассажиров взиматься не будет, пишет телеграм-канал (ТК) Екатеринбургская Епархия. В это же время в Екатеринбурге вспоминают события столетней давности, ТК ekb_cards опубликовал редкий снимок белых колчаковских частей на привокзальной площади Екатеринбурга во время отступления, фото датировано июлем 1919 г. Примечательно, что нынешние "Царские дни" многие будут рассматривать и в контексте прошедшего противостояния горожан против храма святой Екатерины - тоже своего рода "гражданской войны".

Колчаковские части на привокзальной площади Екатеринбурга во время отступления. Июль 1919 г.(2019)|Фото: ГАСО (из группы ФБ "Управление архивами СО")

Мероприятия "Царский дней" приурочены к годовщине расстрела отрекшегося от престола императора Николая II и его семьи.

Сегодня в Храме-на-крови представили алтарь на месте так называемой расстрельной комнаты.

"Уникальное мозаичное панно, занимающее центральную часть алтаря, изображает святых царственных страстотерпцев и пострадавших с ними верных подданных", – рассказали организаторы в ТК епархии.

Крестный ход пройдет по привычному маршруту: от Храма-на-крови по ул. Царская – ул. Толмачева – пр. Ленина – Татищева – ул. Бебеля – ул. Техническая – ул. Решетская – Железнодорожный лесопарк – пос. Шувакиш – до монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

В прошлом году в Екатеринбург на столетие со дня расстрела Романовых приезжал сам патриарх Кирилл, многих поразил широкий размах "православного фестиваля", а также само появление главы Церкви, что называется, "с помпой" – журналисты обсуждали, откуда у патриарха частный самолет? Оказалось, его представил один из знакомых бизнесменов патриарха, а от подарков и знаков внимания отказываться нехорошо (это известно еще после скандала с "исчезнувшими" на фото дорогими часами, которые тоже были подарком, о цене которого Кирилл якобы даже не догадывался). Сопровождали главу РПЦ во время крестного хода политики местного и федерального масштаба (также был полпред Николай Цуканов, чей помощник на сегодняшний день арестован по подозрению в государственной измене), демонстрируя как никогда гармоничное единение Церкви и государства.

митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Менее чем через год Екатеринбург "отплатил" черной неблагодарностью меценатам, четко показав, что в центре города не нужен еще один храм, даже если это храм святой покровительницы города (хотя по другим историческим источникам Петр решил назвать город в честь своей жены Екатерины I, по аналогии, ведь построенный город на Неве носил его имя, а святость никогда не была в перечне достоинств царицы определяющим пунктом).

"Скверные протесты" разделили город пополам, и даже президент Путин сказал пару слов по этому поводу. Одни высказывались за строительство храма на определенном ранее месте, другие вставали на сторону горожан, которые хотели сохранить сквер. Некоторые увидели в организации протестов "оранжевые технологии", другие искренне верят, что жители города таким образом выразили свой личный протест.

"Гражданской войны" удалось избежать в этот раз, но с легкой руки федерального журналиста Екатеринбург приобрел еще одно неофициальное название – "город бесов". На этом фоне представители РПЦ и близкие к Церкви политики делали ставки на масштабные "Царские дни", которые станут ответом "защитникам сквера" и покажут "истинное отношение россиян к храмам".

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Екатеринбург: 100 лет назад – белые отступают, сегодня – наступают "Царские дни"

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Теги: царские дни, история, 1919-2019, расстрел семьи бывшего царя, Романов, Николай II, Царские дни, РПЦ



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