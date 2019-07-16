Аналитик: Многодетная семья не может позволить себе даже льготную ипотеку

Современная многодетная российская семья не может позволить себе ипотеку даже при условии сокращения ставки до 6%, пришли к выводу в РЭУ им. Г.В. Плеханова. При этом не все банки готовы принимать в счет оплаты ипотеки материнский капитал.

Закон о льготной ипотеке под 6% годовых для многодетных семей принят Госдумой. При средней стоимости жилья от 2,5 млн руб. многодетная семья с учетом страхования жизни должна заплатить порядка 500 тыс. руб. первоначального взноса и иметь ежемесячный доход минимум 65,5 тыс. руб., отмечает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова. Это не под силу среднестатистической многодетной семье в регионе, отмечает она. Банки же в первую очередь смотрят на платежеспособность клиента и возможность внести первый взнос.

Сегодня по ряду программ есть возможность внести 10% стоимости жилья либо вовсе взять ипотеку без первоначального взноса при условии увеличения срока кредитования до 30 лет по ставке от 6 до 11%. Но увеличение срока кредитования не выгодно для заемщика.

"Современная многодетная российская семья не может позволить себе ипотеку даже при условии сокращения ставки до 6% максимум на 8 лет в качестве льготного периода при условии появления на свет трех малышей в рамках периода, обозначенного госпрограммой", - говорит Алтухова.

Эксперт добавляет, что привлекательность ипотеки для многодетных повысят субсидии на компенсацию процентов в размере 450 тыс. руб. Мера поддержки доступна с 2019 г. Из Резервного фонда правительства планируется выделить около 15 млрд руб.

Напомним, на Дальнем Востоке в этом году появится ипотека под 2% годовых, она будет доступна молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы "Дальневосточный гектар".