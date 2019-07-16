Уволены четыре сотрудника отдела УВД, которое занималось делом Голунова

Уволены четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы.

Все они занимались делом журналиста Ивана Голунова, передает ТАСС со ссылкой на ГУМВД по Москве.

В пресс-службе сообщили, что решение об увольнении было принято по итогам проведенной служебной проверки.

Ранее уголовное дело, возбужденное на журналиста "Медузы", передали из полиции в Следственный комитет.

Напомним, дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Позже президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных сотрудников полиции, связанных со скандальным делом журналиста.