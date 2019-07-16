В Госдуме предложили изменить правила судов в санкционными российскими компаниями

07 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

В Госдуме предложили изменить правила судов в санкционными российскими компаниями

В Госдуме предложили изменить правила предъявления исковых требований к компаниями россиянам, которые находятся под санкциями США и Евросоюза. Сегодня они не могут защищать свои права в международных судах из-за ограничений на въезд в ряд государств. Авторы проекта предлагают перенести суды в Россию, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Поправки предусматривает, что иски к санкционным россиянам и организациям должны быть поданы по месту их нахождения в России. Речь идет, прежде всего, о разбирательствах с иностранными компаниями. Для этого закон дает возможность в одностороннем порядке вносить изменения в действующие соглашения, по которым споры с участием российских лиц отнесены к компетенциям международных судов.

Если же контрагент компании или санкционного россиянина откажется от суда в России, то противная стороны вправе потребовать выплаты неустойки в размере исковых требований. Если стороны в соглашении не оговорили юрисдикцию суда, в котором будут решаться будущие споры, то российское лицо при подаче против него иска в международный суд будет вправе требовать прекращения такого разбирательства или переноса его в Россию.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".Закон позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме предложили изменить правила судов в санкционными российскими компаниями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, санкции США, контрсанкции, суды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров