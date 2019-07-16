В Госдуме предложили изменить правила судов в санкционными российскими компаниями

В Госдуме предложили изменить правила предъявления исковых требований к компаниями россиянам, которые находятся под санкциями США и Евросоюза. Сегодня они не могут защищать свои права в международных судах из-за ограничений на въезд в ряд государств. Авторы проекта предлагают перенести суды в Россию, передает корреспондент Накануне.RU.

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Поправки предусматривает, что иски к санкционным россиянам и организациям должны быть поданы по месту их нахождения в России. Речь идет, прежде всего, о разбирательствах с иностранными компаниями. Для этого закон дает возможность в одностороннем порядке вносить изменения в действующие соглашения, по которым споры с участием российских лиц отнесены к компетенциям международных судов.

Если же контрагент компании или санкционного россиянина откажется от суда в России, то противная стороны вправе потребовать выплаты неустойки в размере исковых требований. Если стороны в соглашении не оговорили юрисдикцию суда, в котором будут решаться будущие споры, то российское лицо при подаче против него иска в международный суд будет вправе требовать прекращения такого разбирательства или переноса его в Россию.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".Закон позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.