07 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале более 400 человек эвакуировали из санатория "Урал" из-за пожара

В Челябинской области 422 человека, в том числе 104 ребенка, были эвакуированы из санатория "Урал" из-за пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло на втором этаже в стоматологическом отделении лечебно-диагностического отделения. Произошло возгорание изоляции воздушного компрессора из-за аварийного режима работы.

Уже через восемь минут после вызова на место прибыли работники добровольной пожарной команды села Хомутинино. Представители учреждения доложили, что из здания санатория были эвакуированы 422 человека.

Пожар потушили в течение нескольких минут. Площадь возгорания составила 3 кв.м.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас по факту ЧП проводится административное расследование.

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На Южном Урале более 400 человек эвакуировали из санатория "Урал" из-за пожара

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Теги: санаторий Урал, пожар, эвакуация, МЧС,



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