07 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: vk.com/te_ekb

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуированы здания УрФУ

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуирован Уральский федеральный университет. Полиция проводит проверку.
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Как сообщили в пресс-службе вуза, сегодня было получено анонимное письмо о заложенной бомбе, однако где она установлена, указано не было. Из-за этого пришлось эвакуировать не только все учебные корпуса, но и общежития.

"Оснований для панических настроений в связи с этой ситуацией нет. Вместе с тем, представители МВД, ФСБ, МЧС и других наших коллег из вспомогательных служб и ведомств обязаны незамедлительно провести комплекс необходимых в таких ситуациях мер реагирования. Учитывая, что зданий в УрФУ много, для проведения проверочных мероприятий потребуется определенное время. В связи с этим прошу с пониманием отнестись к работе полиции, она направлена исключительно в интересах безопасности учащихся и педагогов", - рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

УрФУ, эвакуация(2019)|Фото: Накануне.RU

УрФУ, эвакуация(2019)|Фото: Накануне.RU

Об итогах проверки он пообещал проинформировать общественность и СМИ дополнительно.

"Понять чувства людей можно, ведь сегодня на факультете журналистики и других факультетах проводятся экзамены. Органы МВД и ФСБ предпринимают все возможное, чтобы автор криминального послания не остался безнаказанным", - заверил полковник Горелых.

Напомним, на минувшей неделе УрФУ посетил президент России Владимир Путин, который находился с визитом в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуированы здания УрФУ

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Теги: УрФУ, минирование, эвакуация, полиция



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