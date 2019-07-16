07 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

Южноуралец за убийство знакомого получил пожизненный срок в колонии особого режима

В Златоусте 29-летний мужчина проведет остаток своей жизни в тюрьме особого режима.

Суд приговорил его к пожизненному сроку за убийство знакомого и уничтожение его имущества, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В июне 2018 года в одном из частных домов он выпивал со своим знакомым. Между мужчинами возникла ссора, гость избил хозяина.

"Видя, что потерпевший жив, осужденный поджег вещи в доме. В результате пожара потерпевший скончался, задохнувшись угарным газом", - добавили в СК.

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Южноуралец за убийство знакомого получил пожизненный срок в колонии особого режима

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Теги: Златоуст, поджог, дом, убийство, пожизненный срок



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