Южноуралец за убийство знакомого получил пожизненный срок в колонии особого режима

В Златоусте 29-летний мужчина проведет остаток своей жизни в тюрьме особого режима.

Суд приговорил его к пожизненному сроку за убийство знакомого и уничтожение его имущества, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В июне 2018 года в одном из частных домов он выпивал со своим знакомым. Между мужчинами возникла ссора, гость избил хозяина.

"Видя, что потерпевший жив, осужденный поджег вещи в доме. В результате пожара потерпевший скончался, задохнувшись угарным газом", - добавили в СК.