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Общество Приволжский ФО Пермский край
ПД-14, ОДК (2018) | Фото: Правительство Пермского края

В Прикамье ведется подготовка к серийному производству двигателя ПД-14

Авиационный двигатель ПД-14 будет поставляться в составе двигательной установки, которая, кроме двигателя, включает в себя узлы мотогондолы: воздухозаборник, капоты, реверсивное устройство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Узлы мотогондолы также спроектированы в пермском АО "ОДК-Авиадвигатель" и пройдут процедуру сертификации в составе самолета МС-21. Сейчас работы по ПД-14 направлены на повышение его эксплуатационных характеристик. Также ведется подготовка к его серийному производству.

Напомним, в начале июля 2019 года стало известно, что корпорация "Иркут" (входит в "Ростех") закупит 20 комплектов американских двигателей (по два в каждом) для самолетов МС-21. Поставщиком будет United Technologies – подразделение Pratt&Whitney, производящее установки PW1400G.

Согласно материалам закупки, 20 комплектов с двигателями должны быть поставлены в 2020-2023 годах. Они предназначены для самолетов, которые пополнят парк "Аэрофлота" и Red Wings. Максимальная стоимость заказа - $250 млн.

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В Прикамье ведется подготовка к серийному производству двигателя ПД-14

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Теги: пд-14, самолет мс-21, ОДК-Авиадвигатель



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