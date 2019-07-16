07 Августа 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
АН-2 (2019) | Фото:t.me/ENews112

Упавший в Чечне на ЛЭП самолет лишил электричества 4 тысячи человек

Помимо непосредственных пострадавших: пилота, а также семьи, в чей дом утром во вторник, 16 июля, врезался АН-2, у аварии в чеченской станице Новощедринской есть и косвенные потерпевшие.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Чеченэнерго", самолет, падая, задел высоковольтную линию напряжением 35 кВ.

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"Инцидент повлек нарушение энергоснабжения населенных пунктов Новощедринская, Старощедринская, Привольное и Червленная-Узловая Шелковского района. Без света остается порядка 4 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас ремонтные бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения. Как уточнили специалисты, на работы по устранению нарушений и возобновление энергоснабжения потребителей может уйти несколько часов.

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Упавший в Чечне на ЛЭП самолет лишил электричества 4 тысячи человек

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Теги: ан-2, лэп, авария, электричество, чеченэнерго



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