Из "китовой тюрьмы" выпустили еще трех косаток

В Хабаровском крае выпустили на свободу еще трех косаток из "китовой тюрьмы". Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Животных выпустили в Охотское море в районе мыса Перовского.

Сначала в транспортировочную клеть поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего выпустили в воду.

Косатки развернулись и пошли к берегу, ожидая выпуска взрослой самки. После ее выпуска группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров.

Отмечается, что поведение косаток было спокойным, периодически они ускорялись и начинали высоко выныривать из воды. В открытое море они ушли группой.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно.

27 июня первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

Сообщалось, что выпущенные из "китовой тюрьмы" брат и сестра косатки за сутки прошли больше 100 километров. Об этом свидетельствуют данные их трекеров. Планируется, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.