07 Августа 2020
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Общество В России
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить изображение с надругательством над флагом России

Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры России потребовал от соцсети Instagram удалить изображение, оскорбляющее нацсимволику – государственный флаг.

"16 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации.

В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

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Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить изображение с надругательством над флагом России

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Теги: роскомнадзор, instagram, оскорбление



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