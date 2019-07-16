07 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Свердловское правительство утвердило комплексную программу развития Верхней Салды до 2030 года

Сегодня правительство Свердловской области утвердило комплексную программу развития Верхнесалдинского городского округа на 2019-2030 годы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, она была разработана по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Проектом занималось министерство инвестиций и развития Свердловской области совместно с администрацией Верхнесалдинского городского округа во взаимодействии с особой экономической зоной "Титановая долина" и градообразующим предприятием "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".

Как сообщила заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, реализация программы позволит качественно улучшить городскую среду.

верхняя салда стела(2016)|Фото: Накануне.ru

"Запланирована реализация мероприятий по 11 направлениям. Основные из которых - строительство поликлиники, реконструкция фильтровальной станции, замена ветхих тепло-, водо- и канализационных сетей, ремонт дорог, увеличение пропускной способности железнодорожной станции Верхняя Салда, формирование современной городской среды, строительство жилья, общежитий для студентов, детского сада, пристроев к школам, физкультурно-оздоровительных комплексов, развитие "Титановой долины" и модернизация производства на ВСМПО", - пояснила замминистра

На реализацию комплексной программы в период с 2019 по 2030 годы планируется направить 63,2 миллиарда рублей из различных источников.

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Свердловское правительство утвердило комплексную программу развития Верхней Салды до 2030 года

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Теги: Верхняя Салда, программа, правительство



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