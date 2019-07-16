07 Августа 2020
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амурский тигр, зоопарк, питомец (2017) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Иваново от дрессировщика в центре города сбежал тигр

В сети обсуждают видео с участием тигра и, по всей видимости, дрессировщика, снятое на проспекте Строителей в Иваново.

На кадрах, снятых одним из участников паблика "Новости и происшествия Иваново", видно, как тигр запрыгивает на капот стоящего в пробке автомобиля, дальше с ним пытается совладать молодой человек, вероятно, дрессировщик, но "большая кошка" своевольно хватает собственный поводок и уходит, за ней не слишком уверено следует хозяин.

В комментариях пользователи ругаются на владельца-дрессировщика и его цирковую труппу (если она существует). По данным сайта государственного цирка Иваново, сейчас заведение находится на каникулах.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области, сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента.

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В Иваново от дрессировщика в центре города сбежал тигр

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Теги: иваново, дрессировщик, тигр, цирк



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