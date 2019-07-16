В Кургане в тюрьму отправится сотрудник Ростехнадзора за взятки от бизнесменов

Бывшего инспектора курганского отдела управления Ростехнадзора Дениса Семашко признали виновным в получении взяток от предпринимателей.

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С июля по ноябрь 2017 года в ходе проверок объектов компании "Транснефть" Семашко выявлял нарушения, после чего предложил сотрудникам компании дать ему взятки от 50 до 80 тыс. руб. за несоставление административных протоколов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В ходе следствия Семашко признал вину.

Ему дали 3,5 года в колонии общего режима с конфискацией имущества на сумму 50 тыс. руб.

Стоит отметить, что сразу после преступных действий Семашко в конце 2017 - начале 2018 года своей должности лишился начальник курганского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора Павел Москвин. Скандал с его участием произошел в декабре 2017 года - российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая в Екатеринбурге, сказал, что сегодняшняя система регулирования ЖКХ ставит под угрозу жизнеобеспечение жителей малых городов - показателен пример Курганской области, где бесконечные проверки местного управления Ростехнадзора могут привести к срыву отопительного сезона.