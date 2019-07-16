В Ярославле "инкассатор" на велосипеде увез из автосалона 5 миллионов

В Ярославле мужчина, переодетый инкассатором, забрал в одном из автосалонов 5 млн рублей и уехал на велосипеде.

Причем произошло это за несколько минут до прибытия настоящих представителей кредитного учреждения, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД РФ.

Выяснилось, что при ограблении работала группа. Преступление было тщательно спланировано: подельники приготовили форму, купили телефоны, сим-карты, велосипед и оттиск штампа инкассации.

Как сообщалось ранее, в Казани задержали кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн руб. у банка в Салавате.

Задержание прошло 4 июля на съемной квартире, где жила подозреваемая. Денег при ней не было, уточнили в полиции.

Известно, что женщина скрылась вместе с супругом и двумя детьми. Возбуждено уголовное дело.