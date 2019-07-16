07 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
провал грунта, поселок Роза, (2019) | Фото: vk.com/civilpatrol74

Общественники требуют провести проверку по факту ночных взрывов под Челябинском

Общественники просят прокуратуру и Ростехнадзор провести проверку по факту ночных взрывов под Челябинском.

В ночь с 9 на 10 июля жителей пригородов и отдельных районов Челябинска напугали звуки взрывов. После этого жители поселка Роза пожаловались на внезапные провалы в асфальте. Местные жители связывают это с работой предприятия "Промрекультивация".

"Они всех жителей уверили, что разрез Коркинский не работает и вреда не приносит. Но мы всё слышим. По всей территории разреза поставили охрану, никого не пускают, чтоб посмотреть, что там творится. Но там всё понятно, прокладывают трубы для Томинского ГОКа. А под Розой пустота", - цитирует местную жительницу общественная организация "Гражданский патруль".

провал грунта, поселок Роза,(2019)|Фото: vk.com/civilpatrol74

Общественники обратились в администрацию поселения с просьбой провести проверку и установить причину обрушения асфальтового покрытия.

Провести проверку по факту проведения ночных взрывных работ просят и в "Стоп-ГОК". Общественники считают, что взрывы могли проводиться на Томинском ГОК без лицензии на взрывные работы.

провал грунта, поселок Роза,(2019)|Фото: vk.com/civilpatrol74

"Близость объекта Томинский ГОК к населенным пунктам, питьевым скважинам этих населенных пунктов, Шершневскому водохранилищу, плотине Шершневского водохранилища, проходящие через месторождение тектонические разломы (Томинский и Тимофеевский), отсутствие информации от оператора проекта об изучении влияния взрывных работ на Коркинский разрез и множество заброшенных шахт в прилегающем районе, проведение взрывных работ в вечернее и ночное время вызывают обеспокоенность у жителей района", - говорится в обращении.

В связи с этим, общественники просят прокуратуру и Ростехнадзор установить место взрывных работ и исполнителей, а также законность проведения данных работ.

Стоит отметить, что в РМК отрицают причастность к взрывным работам.

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Общественники требуют провести проверку по факту ночных взрывов под Челябинском

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Теги: Стоп-ГОК, Томинский ГОК, поселок Роза, взрывы, провал грунта,



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