07 Августа 2020
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Происшествия В России
шасси колесо самолет аэропорт авиатехник осмотр ВПП Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

В Домодедово вернулся самолет, вылетевший в Кишинев – из-за проблем с двигателем

В столичный Домодедово вернулся самолет, вылетевший в Кишинев. Сообщается, что решение о возвращении в порт вылета было принято экипажем из-за вибрации в правом двигателе. В итоге посадку борт благополучно совершил с одним работающим двигателем, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Была вибрация в правом двигателе. После этого командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета, отключил двигатель и совершил посадку с одним работающим двигателем", - сказал источник. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что самолет приземлился в 06:32.

По всей видимости, речь идет о совместном рейсе S7 и Air Moldova – компании совершают совмещенные рейсы на данном маршруте.

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В Домодедово вернулся самолет, вылетевший в Кишинев – из-за проблем с двигателем

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Теги: домодедово, кишинев, двигатель



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