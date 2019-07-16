В Домодедово вернулся самолет, вылетевший в Кишинев – из-за проблем с двигателем

В столичный Домодедово вернулся самолет, вылетевший в Кишинев. Сообщается, что решение о возвращении в порт вылета было принято экипажем из-за вибрации в правом двигателе. В итоге посадку борт благополучно совершил с одним работающим двигателем, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Была вибрация в правом двигателе. После этого командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета, отключил двигатель и совершил посадку с одним работающим двигателем", - сказал источник. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что самолет приземлился в 06:32.

По всей видимости, речь идет о совместном рейсе S7 и Air Moldova – компании совершают совмещенные рейсы на данном маршруте.