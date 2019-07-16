Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге заявили, что ее пытались сжечь

В Екатеринбурге защитники Березовой рощи заявили, что ее пытались сжечь.

Как сообщили Накануне.RU активисты, сегодня ночью в Березовой роще в районе улицы Мехренцева начался пожар. Местные жители вызвали пожарную охрану, но спецмашина не смогла проехать к месту возгорания из-за заставленного автомобилями пожарного проезда. В итоге огонь вскоре угас сам.

"Огонь бушевал на площади более 200 квадратных метров. На месте возгорания обнаружено четыре алюминиевые 10-литровые канистры. Очевидцы предполагают, что в них был бензин. Есть подозрения, что это был поджог", - говорится в сообщении активистов.

Они связывают произошедшее с тем, что накануне состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению иска о признании недействительным результата аукциона на аренду земельного участка рощи. 27 мая по данному иску были приняты обеспечительные меры в виде запрета производить вырубку деревьев на участке. На вчерашнем заседании администрация Екатеринбурга, как третье лицо в деле, выступила на стороне защитников рощи. Суд объявил перерыв до 19 июля.

Напомним, недавно защитники Березовой рощи заявили о давлении на них со стороны "Атомстройкомплекса". В самой компании оставили это без комментариев.