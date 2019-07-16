07 Августа 2020
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Экономика Курганская область
Апельсин, жилье, дольщики, долгострой, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

Зауральским семьям одобрят ипотеку по сниженному проценту

Семьи Курганской области смогут оформить ипотеку по сниженному проценту - от 4,9% до 6%.

Соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления субсидии из федерального бюджета, сообщили Накануне.RU в правительстве Зауралья.

Это касается только тех, кто заключил кредитный договор на покупку жилья на первичном рынке не ранее 1 января прошлого года. Еще одно обязательное условие - рождение второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Также дети обязаны быть гражданами России.

Такой льготный период действует на всем сроке кредитования, сумма кредита не должна превышать 6 млн руб.

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Зауральским семьям одобрят ипотеку по сниженному проценту

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Теги: ипотека, семьи, Курган, процент



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