07 Августа 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
ферма молоко корова (2012) | Фото: Накануне.ru

Свердловское руководство заинтересовано в развитии "малых фермеров"

Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств продолжат получать поддержку от властей Среднего Урала в виде субсидий из регионального и федерального бюджетов.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, соответствующее поручение губернатор Евгений Куйвашев дал правительству Свердловской области в ходе заседания кабинета министров.

Чтобы развить механизмы сельхозкооперации и продолжить работу по обеспечению уральцев качественной продукцией, в регионе создана система поддержки фермеров в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На реализацию мероприятий регионального проекта в 2019 году предусмотрено более 81 млн руб. из федерального и областного бюджетов.

"Сегодня на территории области действует 55 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - напомнил Куйвашев. - Мы оказываем таким объединениям государственную поддержку, в том числе в виде субсидий на возмещение части затрат по закупку молока, а также на приобретение техники и оборудования. Помогаем возместить часть процентной ставки по кредитам на развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции".

Евгений Куйвашев, улыбается, улыбка(2019)|Фото: Накануне.RU

В предыдущие восемь лет, по его словам, объём такой поддержки составил около 250 млн руб.

В числе поручений главы региона – более динамичное продвижение продукции уральских кооперативов на рынки сбыта, подготовка квалифицированных кадров для аграрной отрасли и расширение мер финансовой поддержки фермеров, в том числе повышение доступности кредитных средств для сельхозтоваропроизводителей.

Отметим, что по данным министерства АПК и продовольствия Свердловской области, в регионе сейчас работают более 350 сельскохозяйственных организаций, около 800 крестьянских или фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, более 400 тыс. свердловчан ведут личное подсобное хозяйство. "Малыми фермерами" производится 18% зерна, 82,3% картофеля и 78% овощей. В личных подсобных и крестьянских хозяйствах содержатся почти 27% крупного рогатого скота.

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Свердловское руководство заинтересовано в развитии "малых фермеров"

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Теги: Евгений Куйвашев, фермерские хозяйства, АПК, поддержка, правительство Свердловской области



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