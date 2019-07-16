СМИ: Российские НПЗ получали "грязную" нефть и до проблем на "Дружбе"

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа получал нефть с содержанием хлоридов выше нормы еще до того, как Белоруссия заявила о "грязной" нефти.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля.

НПЗ ЛУКОЙЛа столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод, в начале апреля, сообщает "Коммерсант".

Однако в ЛУКОЙЛе отметили, что отклонения показателя хлорорганики были незначительными. В пресс-службе компании назвали это "рабочей ситуацией", которая не повлекла за собой ущерба.

По словам источника издании, это оставалось бы рутинным вопросом, если бы не ситуация с "Дружбой".

Ранее сообщалось, что после инцидента с загрязнением хлором экспортного трубопровода "Дружба" российским нефтяникам пришлось продавать со скидками даже чистую нефть. Компании уже недосчитались $50 млн, потери могут вырасти, прогнозируют эксперты.

Напомним, "Гомельтранснефть Дружба" уведомила российскую "Транснефть" о повышении тарифов на транзит нефти на 21,7% с 1 августа 2019 года. Это будет сделано для возмещения убытков белорусской компании после форс-мажора с загрязнением на трубопроводе "Дружба".