07 Августа 2020
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Политика Южный ФО Крым
портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Ленинского района Крыма "ушла" в отставку после получения взятки

Глава республики Крым Сергей Аксёнов официально прокомментировал уход руководителя Ленинского района республики Светланы Ивановой в отставку. Глава Крыма сообщил, что после изучения материалов по Ивановой выразил последней недоверие, она написала заявление об отставке. Об этом сообщается на портале правительства Крыма.

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы задержании Ивановой сотрудниками правоохранительных органов в момент получения взятки, впрочем, деталей этого происшествия пока немного. Сам Аксёнов пояснил произошедшее следующими словами: "Ни у кого не должно быть иллюзий, что можно избежать наказания. За пять лет в Крыму задержаны десятки должностных лиц, перепутавших свой личный карман с государственным. Многие из них получили реальные сроки. В ряде случаев уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным комитетом по противодействию коррупции Республики Крым". Остается пока неизвестным статус Ивановой и то, где находится чиновница.

Светлана Иванова занимала пост главы Ленинского района Крыма с октября 2017 года. По решению Аксёнова врио главы Ленинского района назначена заместитель Ивановой Екатерина Юровских, в ближайшее время сессия районного совета депутатов должна утвердить отставку прежнего главы и наделить полномочиями нового.

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Глава Ленинского района Крыма "ушла" в отставку после получения взятки

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Теги: Сергей Аксёнов, Светлана Иванова, Екатерина Юровских, взятки, отставка



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