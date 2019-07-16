Антипинский НПЗ следом за Сбербанком пожаловался в полицию на Мазурова

Антипинский НПЗ, основным акционером которого является Сбербанк, обратился в полицию с заявлением на бывшего главу совета директоров предприятия Дмитрия Мазурова.

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В своем заявлении АНПЗ повторяет информацию, которую ранее опубликовал госбанк о том, что Мазуров и экс-гендиректор Геннадий Лисовиченко скрыли от банков-кредиторов крупные финансовые обязательства перед третьими лицами. В результате завод не смог обслуживать долги и в апреле 2019 г. остановил работу.

Как сообщало Накануне.RU, уголовное дело, по которому основатель группы "Новый поток" проходит подозреваемым, было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб. у кредитной организации. Вчера по решению суда Мазуров был арестован на два месяца, суд отказался отпустить бизнесмена под залог в 3 млн руб.

Напомним, летом 2019 г. завод сменил собственника: на 80% компания принадлежит "Сокар Энергоресурс" (СП кипрской Socar Russia Investments Ltd (60%) и Сбербанка (40%). Еще 20% АНПЗ принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.