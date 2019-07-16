Уральцы массово жалуются на запах газа. В МЧС уверяют, что никаких утечек нет

Жители Среднего Урала жалуются на запах газа. Причина до сих пор не установлена.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вчера вечером от жителей поселка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа стали поступать жалобы на запах газа. Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование поселка, однако никаких нарушений в работе системы газоснабжения выявлено не было.

Из-за неприятного запаха жителям Нейво-Рудянки было рекомендовано закрыть окна. По данным администрации муниципалитета, пострадавших нет, а в медицинские учреждения никто не обращался.

Сейчас местные власти совместно со специалистами Роспотребнадзора, МЧС и полиции пытаются установить причину появления запаха газа.

По некоторым данным, запах также ощущают жители Кировграда и Верхнего Тагила.