07 Августа 2020
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Общество В России
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

В правительстве одобрили проект закона, ограничивающего курение вейпов и кальянов

В российском правительстве поддержали законодательную инициативу Совета Федерации по ограничению курения кальянов и вейпов – документ получил положительный отзыв в кабмине.
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Сенаторы отмечают, что решили разработать закон в связи с ростом популярности этих курительных устройств у детей и молодежи, передает "Интерфакс".

Самое главное: документ, наконец, определит понятие "электронное курительное изделие": "продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, а также устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака".

Авторы в пояснительной записке настаивают, что "независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик табачных изделий, они однозначно относятся к вредной и опасной продукции".

Проект закона предлагает ряд поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления табака". В частности, установить запрет продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними.

Кроме того, проект закона предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.

Также сенаторы в проекте закона выступили за запрет использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях, по аналогии с теми ограничениями, которые в настоящее время действуют в отношении курения табака.

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В правительстве одобрили проект закона, ограничивающего курение вейпов и кальянов

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Теги: вейп, кальян, курение, запрет



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