В столице Ямала из-за непогоды остановлено паромное сообщение

Из-за сильного ветра порывами до 20 метров в секунду приостановлено паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Решение о приостановке движения паромов было принято сегодня ночью. В окружной дирекции транспорта отмечают, что переправляться через реку при такой погоде небезопасно. Пользователей переправы просят скорректировать поездку через Обь и уточнять информацию о работе паромов.

Представители компании-перевозчика ведут постоянный мониторинг силы ветра, при снижении скорости порывов ветра, паромы возобновят движение.