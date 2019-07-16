07 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2006) | Фото: www.savin.ru

В столице Ямала из-за непогоды остановлено паромное сообщение

Из-за сильного ветра порывами до 20 метров в секунду приостановлено паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Решение о приостановке движения паромов было принято сегодня ночью. В окружной дирекции транспорта отмечают, что переправляться через реку при такой погоде небезопасно. Пользователей переправы просят скорректировать поездку через Обь и уточнять информацию о работе паромов.

Представители компании-перевозчика ведут постоянный мониторинг силы ветра, при снижении скорости порывов ветра, паромы возобновят движение.

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В столице Ямала из-за непогоды остановлено паромное сообщение

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Теги: ветер, погода, паром



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