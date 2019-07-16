Бывший украинский министр заявил, что новые власти страны держат ее население "за дебилов"

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко выразил мнение, что нынешние власти страны держат ее население "за дебилов".

Как заявил экс-министр в эфире телеканала "112 Украина", подобное отношение к людям может плохо закончиться. Он отметил, что жители Украины все понимают, и рано или поздно градус народного недовольства может зашкалить.

По словам Червоненко, "украинский бунт страшный". Кроме прочего, он допустил, что возглавят его "активисты" типа бывшего президента Петра Порошенко.

Как напоминает Infox.ru, Евгений Червоненко пробыл министром транспорта Украины относительно недолго - с февраля по сентябрь 2005 года. Он работал в кабинете Юлии Тимошенко.

Напомним, недавно новый президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.