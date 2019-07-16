07 Августа 2020
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Общество В России
мусор, уборка мусора, баки (2019) | Фото: Накануне.RU

В России могут ввести оплату вывоза мусора по числу контейнеров

Правительство рассматривает новый способ расчета стоимости вывоза мусора - за количество баков на контейнерной площадке.

Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин, сообщил ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

"Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами", - рассказал он.

В июне сообщалось, что тарифы на мусор вновь могут вырасти. Для каждого региона повышение тарифов будет высчитываться индивидуально.

Повышение объясняется тем, что в них предлагают включить также траты на рекультивацию земли на отработанных свалках. Предложение об этом содержится в проекте доклада Госсовета "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".

Как предполагается, рост платежей не превысит 5%, однако сам факт повышения может спровоцировать недовольство россиян.

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В России могут ввести оплату вывоза мусора по числу контейнеров

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Теги: вывоз мусора, оплата, контейнеры



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