07 Августа 2020
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крестный ход, Екатеринбург, Наталья Поклонская (2017) | Фото: Накануне.RU

Поклонская, Дюжев и Певцов исполнили стих поэта-белоэмигранта "Царские слёзы"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вместе с актёрами Дмитрием Дюжевым и Дмитрием Певцовым в память о семье отрекшегося императора Николая Второго продекламировали стихотворение "Царские Слёзы". Его автором был поэт-белоэмигрант Сергей Бехтеев, известный также произведениями "Боже, царя сохрани", "Святой царь. Благословенно царство!", "Царские глаза", "Царь!"

Царские слёзы в стихе называются "бесценной наградой" и "алмазами дивными к последним орденам".

Ролик, размещённый на странице Натальи Поклонской в ВК, вызвал неоднозначную реакцию комментаторов – сочувствием к слезам последнего императора прониклись не все. Так, Николая Второго назвали "святым людоедом" и вспомнили список преступлений, за который тот был назван "Кровавым".

"Наталья, Вы отличный юрист, порядочный, волевой человек, – обратился к Поклонской другой комментатор, – но слабы в истории. В ваших постах видно, что вы не имеете своего вывода о сути Николая II, а просто верите в вывод уважаемого вами человека. Но источник вывода – лжец или глуп. Зная правду, вы презирали бы Николая".

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Поклонская, Дюжев и Певцов исполнили стих поэта-белоэмигранта "Царские слёзы"

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Теги: Николай II, Поклонская, Дюжев, Певцов, Бехтерев



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