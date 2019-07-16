07 Августа 2020
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Политика За рубежом
Джулиан Ассанж (2017) | Фото: https://www.gazeta.ru/

Великобритания пообещала не выдавать "русского агента" Джулиана Ассанжа в страны со смертной казнью

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране, в которой действует смертная казнь. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан на пресс-конференции по итогам встречи в Кито с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией. "Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами [Великобританией и Эквадором] было достигнуто соглашение об этом", - цитирует Данкана ТАСС.
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Между тем, CNN сообщил, что Ассанж, якобы, встречался со всемогущими "русскими хакерами" накануне президентских выборов в США в 2016 году. Встречи эти, по данным американского телеканала, проходили в посольстве Эквадора в Лондоне, где Джулиан скрывался несколько лет. CNN утверждает: "встречи длились по несколько часов". Естественно, телеканал связывает "русских хакеров" с российскими спецслужбами, приходя к "естественному" заключению: Ассанж работал на Кремль.

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Великобритания пообещала не выдавать "русского агента" Джулиана Ассанжа в страны со смертной казнью

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Теги: джулиан ассанж, великобритания, смертная казнь, русские хакеры



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