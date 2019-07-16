07 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
учитель, школа (2016) | Фото: srgazeta.ru

В Тюмени откроется центр, в котором будут оценивать мастерство педагогов

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о создании в областной столице Центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Центр откроется уже в сентябре этого года. Он создается в рамках реализации нацпроекта "Образование".

Отмечается, что оценка степени развития профмастерства педагогов на базе центра будет добровольной и независимой. Получить ее смогут учителя из разных муниципалитетов области. Результаты проведенной диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного учителя.

Профессиональный экзамен будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам при сопровождении экспертов.

Также учителя смогут проходить пробное тестирование перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования.

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В Тюмени откроется центр, в котором будут оценивать мастерство педагогов

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Теги: Александр Моор, Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов



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