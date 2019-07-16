07 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

Клещи атаковали свердловчан: пострадавших уже около 30 тысяч

По данным на 15 июля в Свердловской области зарегистрировано 29 тысяч 466 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 5 тысяч 284 ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, этот показатель находится на уровне среднемноголетних данных. В Екатеринбурге нападению клещей подверглись 10 тысяч 112 человек, в том числе 1 тысяча 322 ребенка.

По данным ведомства, наибольшую активность клещи проявляют в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальным районах, Пышминском, Асбестовском, Рефтинском, Тугулымском городским округах и ряде других муниципалитетов.

природа лес береза осторожно клещи табличка(2007)|Фото: Накануне.ru

На сегодняшний день в лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 248 человек. Диагноз подтвержден у 38 человек, в том числе у шестерых детей. В свою очередь, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" госпитализировано 390 свердловчан, подтвержден диагноз у 193 человек, в том числе 35 детей.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры предосторожности для предотвращения укусов клещей.

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Клещи атаковали свердловчан: пострадавших уже около 30 тысяч

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Теги: клещи, Роспотребнадзор, Средний Урал



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