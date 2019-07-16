07 Августа 2020
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Магнитогорске фитнес-тренера будут судить за продажу анаболиков

В Магнитогорске будут судить фитнес-тренера за продажу анаболиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2018 по январь 2019 года продавал посетителям фитнес- центра сильнодействующие вещества для стимулирования роста мышечной массы тела и увеличения силовых показателей.

Стоит отметить, что в 2012 году обвиняемый уже был осужден к 4,5 годам в колонии за аналогичное преступление. В августе 2015 года он был условно-досрочно освобожден.

Фитнес-тренер признал вину. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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В Магнитогорске фитнес-тренера будут судить за продажу анаболиков

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Теги: фитнес-тренер, уголовное дело, суд,



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