Немецкие СМИ призвали готовиться к "неожиданному удару" России

Немецкие СМИ обвинили Россию в том, что в стране тайно запасаются "запрещенными ракетами" для того, чтобы напасть на Европу и устроить там войны.

Среди мест для таких "атак" называются Украина, Польша, Прибалтика, сообщает Regnum.

Газета Die Welt пишет, что Москва якобы намеренно провоцирует западные страны и стремится уничтожить мировой порядок. При этом, отмечают журналисты, в России понимают, что не смогут выйти победителями в случае конфликта с НАТО, поэтому Москва может нанести "неожиданный удар".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генсек подчеркнул, что на кон поставлена безопасность Европы. Глава НАТО также высказался о характеристиках российской ракеты, ставшей причиной разногласий между США и Россией. По его словам, эта ракетная система "очень мобильная и ее легко спрятать", а "немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен находятся в пределах ее досягаемости".