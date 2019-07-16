Четыре человека пострадали при падении самолета АН-2 на частный дом в Чечне

Четыре человека пострадали при падении легкомоторного самолета на частный дом в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МЧС. По данным Telegram-канала "112", речь идет о самолете АН-2.

"В 07:58 мск поступило сообщение о том, что в станице Новощедринская Шелковского района по неустановленной причине произошло падение легкомоторного самолета на частный жилой дом, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - уточнили в МЧС.

Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. Само воздушное судно пострадало незначительно. По данным МЧС, пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Все они доставлены в больницу.

"Пострадали три человека - пилот и мать с ребёнком, проживающие в доме, госпитализированы, - сообщает "112". - Кроме того, самолёт оборвал линию электропередач. Без света остались несколько населённых пунктов: Новощербенское, Узловое и Привольное".