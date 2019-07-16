Московский мелькомбинат "Настюши" признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Мельничный комбинат в Сокольниках (входит в группу "Настюша"). Суд пришел к выводу, что предприятие не в состоянии расплатиться с кредиторами, кроме того, руководство мелькомбината задолжало больше 20 млн руб. своим работникам, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди заявителей помимо банков и налоговой службы сама зерновая компания "Настюша". В реестр требований кредиторов включены требования шести организаций в размере 5 324 591,527 тыс. руб. Суд пришел к выводу, что восстановление платежеспособности должника невозможно, кроме того, конкурсный управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства.

"Согласно полученным ответам из регистрирующих органов у должника отсутствует имущество, достаточное для погашения требований кредиторов, вместе с тем, имущества достаточно для покрытия судебных расходов по делу о банкротстве", - говорится в материалах суда.

Кроме того, на конец 2018 г. Мелькомбинат имеет задолженность по зарплате за октябрь - декабрь в размере 20,4 млн руб. Она не погашена. Мелькомбинат имеет неоплаченные обязательства по коммунальным платежам, страховым взносам.

Суд открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Отчет управляющий представит в декабре.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. невыплата зарплат стала причиной голодовки работников московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша".

Напомним, решением Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2018 г. банкротом признана ООО Зерновая компания "Настюша". В июле текущего года суд апелляционной инстанции отменил решение суда и отправил дело на новое рассмотрение.